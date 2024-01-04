 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Batman'da Şelale Park Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da Şelale Park Hizmete Açıldı

Batman Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi'nde yapılan Şelale Park, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Parkın açılış törenine Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Vali Canalp, konuşmasında kentteki yeşil alan miktarının arttığını ve Batman'ın yeşile doyan bir kent haline geleceğini belirtti. AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu ise Batman Belediyesinin hizmetlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ettiğini vurguladı.

Batman\'da Şelale Park Hizmete Açıldı
04.01.2024 - 21:51,
Abone Ol

Batman'da yapımı tamamlanan Şelale Park düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Batman Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi'nin Esentepe mevkisinde kurulan ve içerisinde yapay şelalenin de bulunduğu parkın açılış törenine Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Canalp, törende yaptığı konuşmada, geçmiş dönemde kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarının 2 metrekareden az olduğunu belirtti.

Hayata geçirdikleri projelerle kentteki yeşil alan miktarının daha da arttığını ifade eden Canalp, "Şu anda yapmış olduğumuz 5 projenin toplamında kişi başına bir metrekare yeşil alanı daha Batman'a ilave etme imkanına kavuşacağız. Bütün projeler bittiği zaman da göreceksiniz, Batman yeşile doyan ve yeşille iç içe bir kent haline gelecek. Batman halkına bir sözümüz var, diyoruz ki, Batman büyükşehir olacak ve büyükşehire giden yolun taşlarını teker teker döşeyeceğiz." dedi.

AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu ise Batman Belediyesinin altyapı, üst yapı ve sosyal belediyecilik alanında birçok hizmeti vatandaşlarla buluşturmaya devam ettiğini söyledi.

Batman'ın son yıllarda yapılan hizmetlerle büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını dile getiren Nasıroğlu, şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerimizin de desteğiyle sürdürdüğümüz hizmet yolculuğuna az laf, çok iş diyerek devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda Batmanlı hemşehrilerimizin hizmetlerden en iyi şekilde faydalanabilmesi için değer ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bugün Şelale Parkı'nın açılışını yaptık. Bu eserin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ferhat Nasıroğlu, Ekrem Canalp, Milletvekili, Batman, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Şelale Park Hizmete Açıldı - Son Dakika


21:40
Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30
Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var? Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21
Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
21:21
Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
20:49
Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
19:47
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler
19:11
CHP lideri Özel'den 'Anayasa mitingi' çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01
İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi

Son Dakika
21:40 Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30 Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21 Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
21:21 Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
20:49 Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
19:47 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler
19:11 CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01 İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:52 Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü
18:39 Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 23:01:06. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da Şelale Park Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement