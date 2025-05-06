Batman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Batman\'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 18 yaşındaki Hüseyin Kaçar hayatını kaybetti.

06.05.2025 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BATMAN'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Hüseyin Kaçar (18) hayatını kaybetti, Y.K. (20) yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Petrolkent Mahallesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hüseyin Kaçar ve Y.K., tabancadan ateşlenen kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Kaçar, hayatını kaybetti. Kaçar'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayın gece boyunca devam etmesi nedeniyle polis ekipleri hastane, morg ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Hüseyin Kaçar, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Batman, Hukuk, Polis, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu
Davutoğlu’na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?
İsmail Kartal’ın Persepolis’i Süper Lig’in yıldız isimleriye anlaştı İsmail Kartal'ın Persepolis'i Süper Lig'in yıldız isimleriye anlaştı
’Yemek kartı istedim vermediler’ diyen saldırganın yalanı ortaya çıktı 'Yemek kartı istedim vermediler' diyen saldırganın yalanı ortaya çıktı
Liverpool taraftarı ayrılığı kaldıramadı, yıldız oyuncunun formasını yaktı Liverpool taraftarı ayrılığı kaldıramadı, yıldız oyuncunun formasını yaktı
Madonna sevgilisinin doğum gününde çılgınca eğlendi Madonna sevgilisinin doğum gününde çılgınca eğlendi
Şehidin 4 yaşındaki kızıyla kadın komutan arasındaki diyalog izleyenleri kahretti Şehidin 4 yaşındaki kızıyla kadın komutan arasındaki diyalog izleyenleri kahretti
İstanbul’da inşaat işçileri arasında kavga Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar
Herkesin hayalini kurduğu ülke İsviçre’de enflasyon sıfıra indi Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi
Saldırgan, Özgür Özel’i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış
Atatürk’ün Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı Atatürk'ün Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 13:06:59. #7.12#
SON DAKİKA: Batman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.