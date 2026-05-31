Batman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
Batman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

31.05.2026 15:40
Sanal medyada tartışan gruplar arasında çıkan silahlı kavgada Barış Ak hayatını kaybetti, 5 gözaltı.

BATMAN'da sanal medyada yaşanan tartışmanın ardından bir araya gelen 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, Barış Ak (19) hayatını kaybetti, İ.K. (22) ise yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişi de aranıyor.

Olay, dün gece, Petrolkent Mahallesi 2865'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Barış Ak ile A.K. arasında sanal medya canlı yayını sırasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar, yakınlarını da yanlarına alıp sokakta buluştu. Burada da başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Barış Ak ile İ.K. yaralandı.

8 BOŞ KOVAN BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Barış Ak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İ.K.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde farklı çaplarda 8 boş kovan bulundu. Soruşturma kapsamında İ.K. (22), A.K. (19), H.B. (25), E.B. (29) ve R.Ö. (22) gözaltına alındı. Olaya karıştıkları belirlenen F.A. (37) ile S.Ç.'nin (20) yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Batman, Güncel, Kavga, Suç

