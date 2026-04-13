Batman\'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

BATMAN'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si tabancayla, 1'i darp sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Cudi Mahallesi Cizre Caddesi ile 3550'nci sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Cudi Mahallesi'nde yüzleri maskeli bir grup ile Recep S., Ömer S. ve Mehmet Şirin Y. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ömer S. ve Mehmet Şirin Y. tabancayla bacaklarından vurularak, Recep S. ise arbede sırasında başına aldığı darbe ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga sırasında çevrede bulunan 2 araç da kurşunların isabet etmesi sonucu hasar gördü.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.