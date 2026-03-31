Batman\'da Silahlı Saldırı: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da Anne Aynur Karadaş ve oğlu Dücane, apartman girişinde uğradıkları silahlı saldırıda öldü.

BATMAN'da Aynur Karadaş (55) ile oğlu Dücane (28), apartman girişinde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir şüpheli, il dışına kaçarken yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi 2218'inci Sokak'ta meydana geldi. Anne Aynur Karadaş ile oğlu Dücane, apartman girişinde silahlı saldırıya uğradıb tabancayla açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği ana-oğul kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adresi sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Dücane Karadaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olan anne Aynur Karadaş ise müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Anne Karadaş da doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında saldırının şüphelisi olarak değerlendirilen M.K. (17), Mardin'e gitmek isterken Diyarbakır yolu üzerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Batman, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 20:30:06. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.