Batman'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 7 araç tahsis edildi - Son Dakika
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Batman'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 7 araç tahsis edildi

Batman\'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 7 araç tahsis edildi

Batman Belediyesi tarafından aşevlerinin ihtiyacının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına tahsis edilen 7 araç, Valilik önünde düzenlenen törenle hizmete alındı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, vatandaşlara üç çeşit sıcak yemek desteği sunduklarını ve bu hizmetten 1172 ailenin faydalandığını belirtti. AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ise araçların ihtiyaç sahibi vatandaşlara hızlı bir şekilde sıcak yemek ulaştıracağını vurgulayarak, sosyal devlet olmanın önemini vurguladı.

12.02.2024 13:29  Güncelleme: 13:31
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Batman'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına tahsis edilen 7 araç törenle hizmete alındı.

Batman Belediyesi tarafından aşevlerinin ihtiyacının karşılanmasına amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına tahsis edilen araçların teslimi için Valilik önünde tören yapıldı.

Törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, merkezde ve ilçelerde vatandaşlara üç çeşit sıcak yemek desteği sunduklarını belirterek, şu anda 1172 ailenin bu hizmetten faydalandığını, bu hizmetten faydalanan vatandaş sayısının ise 4 bini geçtiğini söyledi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da teslimi yapılan 7 aracın merkez ve ilçelerdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara hızlı bir şekilde sıcak yemek ulaştıracağını ifade ederek, "Bu da sosyal belediyeciliğin ve sosyal devlet olmanın en güzel örneği. İnsanlarımıza devletin şefkatli elini zamanında ulaştırabiliyorsak bundan mutluluk duyarız. Sosyal devlet olmak insanların ihtiyacını karşılıyor olmak demektir. Sadece temenni ile değil icraatla da bunu yapabilmek önemli." dedi.

Kaynak: AA

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