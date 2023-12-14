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Batman'da Spor Kulüplerine Malzeme Desteği - Son Dakika
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Batman'da Spor Kulüplerine Malzeme Desteği

Batman'da Valilik, İl Özel İdaresi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından desteklenen spor kulüplerine malzeme desteği sağlandı. Düzenlenen programda 50 kulübe eşofman, forma, şort, krampon, futbol topu, kaleci eldiveni ve tekmelikler dağıtıldı. Amaç, gençlerin kulüp çatısı altında resmi müsabakalarda yer almasını sağlamaktır.

Batman\'da Spor Kulüplerine Malzeme Desteği
14.12.2023 - 14:39,  Güncelleme: 14:57
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Batman'da Valilik, İl Özel İdaresi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle spor kulüplerine malzeme desteği sağlandı.

Batman Çok Amaçlı Spor Salonunda spor malzemelerinin dağıtımı için düzenlenen programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, her yıl olduğu gibi bu yıl da spor kulüplerine malzeme desteği verildiğini söyledi.

Batman'da ayrım yapılmaksızın bütün spor kulüplerine destekte bulunduklarını belirten Özperk, "50 kulübümüze ayrı ayrı 21 eşofman, 21 forma, 21 şort, 21 krampon, 10 futbol topu, 2 kaleci eldiveni ve 21 tekmelik verdik. Hepsine hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Özperk, amaçlarının gençlerin kulüp çatısı altında resmi müsabakalarda yer almasını sağlamak olduğunu ifade ederek, bunun için ellerinden geleni yaptıklarını, kentte bulunan 10 sahanın hafta içi ve hafta sonları takımlara tahsis edildiğini kaydetti.

Törene, kulüp başkanları, antrenörler ve idareciler katıldı.

Kaynak: AA
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