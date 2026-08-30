Batman'da Spor Salonu Yangını Araştırılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Batman'da spor salonunda çıkan yangının araştırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Batman'da bir spor salonunda meydana gelen yangın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yaşanan elim hadiseyi araştırmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz."