Batman\'da suç oranları düşüyor

Batman Valisi Ekrem Canalp, "Geçen yılın ve bu yılın ilk 2 ayını karşılaştırdığımız zaman Batman'da mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 32, iş yerinden ve kurumdan hırsızlıklarda yüzde 51, evden hırsızlıklarda yüzde 17, yankesicilik suçlarından ise yüzde 47'lik düşüş var." dedi.
Vali Canalp, Valilikte düzenlenen basın toplantısında, 1 Ocak 2023 ile 29 Şubat 2024 tarihleri arasında kentte terör, asayiş, güvenlik, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.
Terörle etkin bir şekilde mücadele edildiğini, 2023 yılı içerisinde terörle etkin mücadele edilebilmesi amacıyla jandarma tarafından 1170 operasyon gerçekleştirildiğini bildiren Canalp, 2024 yılı içerisinde ise 185 operasyon düzenlendiğini söyledi.
Polisin özellikle uyuşturucu ile mücadele kapsamında 46 bin 825 vatandaşı bilgilendirdiğini aktaran Canalp, geçen yıla oranla suç işleme oranlarında azalma yaşandığını vurguladı.
Vali Canalp, şöyle konuştu:
"Geçen yılın ve bu yılın ilk 2 ayını karşılaştırdığımız zaman Batman'da mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 32, iş yerinden ve kurumdan hırsızlıklarda yüzde 51, evden hırsızlıklarda yüzde 17, yankesicilik suçlarından ise yüzde 47'lik düşüş var."
Arananların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında son 2 ayda 1176 kişinin yakalanarak cezaevine gönderildiğini bildiren Canalp, narkotik suçlarla ilgili sürdürülen çalışmalarda ise 42 şüphelinin tutuklandığını anlattı.
Kaçakçılıkla mücadele konusunda da yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Canalp, şöyle devam etti:
"Kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili olarak son iki ayda 201 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Yine bu iki ayda kaçak ve ruhsatsız silahla mücadelemiz etkin bir şekilde devam etmektedir. Sadece iki aylık sürede 55 bin 875 kaçak silah parçası ele geçirilmiştir."
Siber suçların Türkiye gündemini meşgul ettiği kadar Batman gündemini de meşgul eden konulardan biri olduğunu belirten Canalp, siber suçlarda Türkiye genelinde bir artış yaşandığını aktardı.
Batman'da siberler suçlarla ilgili etkin mücadele yürüttüklerini bildiren Canalp, "Son 2 ayda, sanal ortamda işlenen suçlarla ilgili 289 şüpheli hakkında adli işlem başlattık. Bu suçlardan 205'i bilişim ve banka sistemi aracılığı ile nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamı içerisine girmektedir. 2 aylık dönemde siber suçlara karışan 37 kişi tutuklandı." ifadelerini kullandı.
Vali Canalp, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında da 2 ayda 11 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 61 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı etme işlemi uygulandığını sözlerine ekledi.
Toplantıda, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın da yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Batman'da suç oranları düşüyor - Son Dakika
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Pervari ilçesinde 4 yıldır öğretmenlik yapan Cennet öğretmen ve öğrencilerini kabul etti. Kızılkaya, öğretmenin dezavantajlı öğrenciler için yaptığı çalışmaları takdir ederek, öğretmen ve öğrencilere kitap hediye etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla bu yılın ilk iki ayında işe yerleştirilenlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak, yaklaşık 208 bini bulduğunu bildirdi. Bakan Işıkhan, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinde, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar milletin umudu olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğini söyledi.
Trabzon'da görevli 261 polis, Türk Kızılay'ının mobil kan bağışı aracında kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi işbirliğiyle başlatılan kampanyaya destek olduklarını belirtti. Kampanyaya katılan emniyet personeline teşekkür eden Esertürk, hedeflenen sayıya ulaşıldığını söyledi. Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi yetkilisi Dila Baran da kan bağışının önemine dikkat çekerek, emniyet teşkilatına teşekkür etti.
Şırnak Belediye Başkanı ve AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, bir otelin konferans salonunda düzenlenen programda, 5 yılda gerçekleşen ve seçildiği takdirde 5 yıl içerisinde yapılacak projeleri anlattı. Yarka, Şırnak'ta 5 yıl içerisinde 121 projeyi hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti ve seçmenlerden destek istedi.
Amasya'da, il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir ihbar sonucunda bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsteki yolculardan biri olan B.D'nin üzerinde, 6 parça halinde toplamda 3 kilogram külçe altın bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediyenin kadın personeline idari izin verileceğini açıkladı. Gürkan, kadınların kentin güzelleşmesine katkı sağladığını ve kadınlara pozitif ayrımcılık uyguladıklarını belirtti. Ayrıca, diğer siyasi parti temsilcileri de kadınların önemine vurgu yaparak Kadınlar Günü'nü kutladılar.
Sivas'ta 1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen tatbikatta deprem anında kurtarma çalışmaları, yangın önlemleri ve emniyet tedbirleri ele alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?