Batman'da suç oranları düşüyor - Son Dakika
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Batman'da suç oranları düşüyor

Batman\'da suç oranları düşüyor

Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman'da mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 32, iş yerinden ve kurumdan hırsızlıklarda yüzde 51, evden hırsızlıklarda yüzde 17, yankesicilik suçlarından ise yüzde 47'lik düşüş olduğunu açıkladı. Ayrıca terörle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, kaçakçılıkla mücadele ve siber suçlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

07.03.2024 17:11  Güncelleme: 17:28
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Batman Valisi Ekrem Canalp, "Geçen yılın ve bu yılın ilk 2 ayını karşılaştırdığımız zaman Batman'da mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 32, iş yerinden ve kurumdan hırsızlıklarda yüzde 51, evden hırsızlıklarda yüzde 17, yankesicilik suçlarından ise yüzde 47'lik düşüş var." dedi.

Vali Canalp, Valilikte düzenlenen basın toplantısında, 1 Ocak 2023 ile 29 Şubat 2024 tarihleri arasında kentte terör, asayiş, güvenlik, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Terörle etkin bir şekilde mücadele edildiğini, 2023 yılı içerisinde terörle etkin mücadele edilebilmesi amacıyla jandarma tarafından 1170 operasyon gerçekleştirildiğini bildiren Canalp, 2024 yılı içerisinde ise 185 operasyon düzenlendiğini söyledi.

Polisin özellikle uyuşturucu ile mücadele kapsamında 46 bin 825 vatandaşı bilgilendirdiğini aktaran Canalp, geçen yıla oranla suç işleme oranlarında azalma yaşandığını vurguladı.

Vali Canalp, şöyle konuştu:

"Geçen yılın ve bu yılın ilk 2 ayını karşılaştırdığımız zaman Batman'da mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 32, iş yerinden ve kurumdan hırsızlıklarda yüzde 51, evden hırsızlıklarda yüzde 17, yankesicilik suçlarından ise yüzde 47'lik düşüş var."

Arananların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında son 2 ayda 1176 kişinin yakalanarak cezaevine gönderildiğini bildiren Canalp, narkotik suçlarla ilgili sürdürülen çalışmalarda ise 42 şüphelinin tutuklandığını anlattı.

Kaçakçılıkla mücadele konusunda da yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Canalp, şöyle devam etti:

"Kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili olarak son iki ayda 201 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Yine bu iki ayda kaçak ve ruhsatsız silahla mücadelemiz etkin bir şekilde devam etmektedir. Sadece iki aylık sürede 55 bin 875 kaçak silah parçası ele geçirilmiştir."

Siber suçların Türkiye gündemini meşgul ettiği kadar Batman gündemini de meşgul eden konulardan biri olduğunu belirten Canalp, siber suçlarda Türkiye genelinde bir artış yaşandığını aktardı.

Batman'da siberler suçlarla ilgili etkin mücadele yürüttüklerini bildiren Canalp, "Son 2 ayda, sanal ortamda işlenen suçlarla ilgili 289 şüpheli hakkında adli işlem başlattık. Bu suçlardan 205'i bilişim ve banka sistemi aracılığı ile nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamı içerisine girmektedir. 2 aylık dönemde siber suçlara karışan 37 kişi tutuklandı." ifadelerini kullandı.

Vali Canalp, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında da 2 ayda 11 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 61 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı etme işlemi uygulandığını sözlerine ekledi.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın da yer aldı.

Kaynak: AA

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