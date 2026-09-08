Batman'da Sultan II. Bayezid Vakfı'nın 530 yıllık hayır şartıyla 25 çocuk sünnet edildi

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Batman'da 25 çocuk için sünnet etkinliği düzenlendi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün himayesinde, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Sultan II. Bayezid Vakfının 530 yıl önce vakıf senedine koyduğu hayır şartı doğrultusunda Batman'da 25 çocuk için etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında geleneksel sünnet kıyafeti giydirilen çocuklar, götürüldükleri alışveriş merkezinde çarpışan arabalara ve atlı karıncaya binerek eğlenceli vakit geçirdi.

Necat Nasıroğlu Camisi ve Külliyesi'nde aileleriyle dua eden çocuklar, daha sonra şölenin düzenlendiği kır bahçesinde, müzikli gösteriler izledi, oyunlar oynadı.

Çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte, sünnet edilen çocuklara altın, bisiklet ve hediyeler verildi.

Programda konuşan Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, asırlar önce vakfiyeye kaydedilen bir hayır şartının günümüzde de devam etmesinin vakıf medeniyetinin sürekliliğini gösterdiğini belirtti.

Sultan II. Bayezid Vakfı'nın 530 yıl önce koyduğu bu hayır şartının bugün hala hayatlara dokunduğunu dile getiren Demir, "Çocuklarımızın ve ailelerimizin mutluluğuna ortak olurken iyilik, paylaşma ve yardımlaşmayı esas alan vakıf anlayışını da yaşatıyoruz. Çocuklarımız için güzel bir gün hazırlarken onların hafızalarında kalacak bir hatıra oluşturmayı, kendilerini değerli hissetmelerini ve devletimizin şefkatini yanlarında görmelerini önemsiyoruz. Bu buluşmalar, geçmişten devraldığımız sosyal dayanışma anlayışının bugün de canlı olduğunu gösteriyor." ifadelerini kaydetti.

Programa, Batman Vali Yardımcısı Gökhan Dolaş, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çocuklar ve aileleri katıldı.

Daha önce Diyarbakır'da 30, Mardin'de 25 ve Bingöl'de 25 çocuk için sünnet şölenleri düzenlenmişti.