Batman'da TIR'da 19 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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BATMAN'da polis ekiplerinin arama yaptığı TIR'da 19 kilo uyuşturucu ele geçirildi. TIR'la birlikte hareket eden ve 'dur' ihtarına uymayan otomobil ise kovalamaca sonucu durduruldu. Gözaltına alınan TIR ve otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Batman- Diyarbakır kara yolu üzerinde bir TIR durdurularak arandı. Narkotik köpeği 'Linda' ile yapılan aramada 19 kilo skunk, 1 tabanca, 7 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 905 Türk lirası para ele geçirildi. TIR'la birlikte hareket den ve ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobil de, kovalamaca sonucu durduruldu. TIR ve otomobildeki 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.