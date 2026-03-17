Batman\'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Batman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edip Ş. yönetimindeki 34 HKY 100 plakalı otomobil, TPAO Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Sultan Oynar'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Oynar'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Sürücü, gözaltına alındı.
