Batman'da Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
Batman'da Trafik Kazası: 1 Ölü

17.03.2026 21:49
Batman'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Batman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edip Ş. yönetimindeki 34 HKY 100 plakalı otomobil, TPAO Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Sultan Oynar'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Oynar'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Sürücü, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 21:50:20.
