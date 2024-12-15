Batman'da Trafik Kazası: Amca Hayatını Kaybetti, Yeğeni Yaralandı - Son Dakika
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Batman'da Trafik Kazası: Amca Hayatını Kaybetti, Yeğeni Yaralandı

Batman\'da Trafik Kazası: Amca Hayatını Kaybetti, Yeğeni Yaralandı

Batman-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan hafif ticari araç bir tarlaya uçtu. Amca İshan Işık hayatını kaybederken, yeğeni Murat Işık yaralandı.

15.12.2024 21:39  Güncelleme: 21:40
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BATMAN'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın yol kenarındaki tarlaya uçtuğu kazada amca İshan Işık (38) öldü, yeğeni yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Batman- Diyarbakır kara yolu, Sinan Köyü mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden Batman'a seyir halinde olan İshan Işık idaresindeki plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araçtaki amca İshan Işık ile yeğeni Murat Işık (35) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan amca ve yeğeni, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Amca İshan Işık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen İhsan Işık'ın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Batman'da Trafik Kazası: Amca Hayatını Kaybetti, Yeğeni Yaralandı - Son Dakika

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