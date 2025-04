Batman'da Tüm Sokak Hayvanları Toplanarak Rehabilitasyon Merkezine Yerleştirildi

BATMAN Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, kentteki tüm sokak hayvanlarının toplatılarak barınağa yerleştirildiğini açıkladı.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, beraberinde İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz ile Hayvan Tedavi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kentteki sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

'TÜM BAŞIBOŞ SOKAK HAYVANLARI TOPLATILDI'

Batman'daki tüm başıboş sokak hayvanlarının toplatıldığını ifade eden Vali Canalp, "Biz bütün sokak hayvanlarımızın tamamını Batman Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde etrafı 170 dönümlük alan içerisinde topladık. Şu anda Batmanımızın şehir merkezinde, ilçelerinde, beldelerinde ve köylerinde, tamamında olmak üzere bütün sokak hayvanlarımız buraya toplanmış vaziyettedir. Bu merkez Türkiye'de gerçekten de örnek teşkil edebilecek nitelikte ve donanımda bir merkezdir. Hayvanların her türlü konfor ihtiyacını karşılamaya yetecek bir tesistir burası. 170 dönüm arazi üzerinde her türlü bakım ile ilgili, tedavi ile ilgili, her ihtiyacı karşılayacak, buna cevap verebilecek merkezi inşa etmiş durumdayız. Kısırlaştırılabilecek durumda olan bütün hayvanların kısırlaştırma işlemini yaptık. Bu hayvanlarımıza çipleri de takılmış durumdadır. Tedavi ihtiyacı olan bütün hayvanlarımıza da gerekli tedavi hizmetleri bu merkezde verilmiştir. Aşılama faaliyetleri sonrasında da hayvanlarımız şu anda topluca bu merkezde bulunmaktadırlar. Bundan sonraki zaman içerisinde belki haftada bir iki tane ihbar üzerine eğer yakalayamadığımız hayvan var ise 4 ekibimiz her zaman hazırda beklemektedir. İnsanlarımızın da özellikle de çocuklarımızın, kadınlarımızın ve yaşlılarımızın şehirlerdeki hayat konforunu sağlayabilmek için de şehirlerimizin bu şekildeki sahipsiz hayvanlardan da steril hale bunlardan bağışık hale ve sahipsiz hayvanların da sokakta gezmediği şehirlere, ilçelere, beldelere, köylere bunu da getirmek zorundayız. Yaşlı insanlar belli saatlerde, özellikle de karanlık saatlerde yine sokak hayvanları ile ilgili tereddüt yaşıyorlar. Özellikle de kadınların kentlerde güvenli şekilde gezip dolaşabilmelerini temin edebilmemiz yine aynı şekilde sokak hayvanlarının bu şekilde toplanması ve bu şekilde merkezlerde bulunmasına bağlıdır. Biz bunu Türkiye'de ilk olarak Batman'da başarabilmiş olmaktan da büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,