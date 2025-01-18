Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı

Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, çevre illerden şehre yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk eden ve satan 9 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

18.01.2025 14:55  Güncelleme: 14:58
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BATMAN'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda, çevre illerden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk eden ve sevk ettikleri maddeleri satan 9 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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