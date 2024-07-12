Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 183 Gram Bonzai ve 50 Gram Skunk Ele Geçirildi

Güncel

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 183 gram bonzai, 50 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul'dan Batman'a gelen 2 kişinin üst aramasında 183 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca bir ihbarı değerlendiren ekipler bir iş yerinde yaptığı aramada satışa hazır vaziyette paketlenmiş 23 parça halinde 50 gram skunk ile tabanca, şarjör ve tabancaya ait 6 fişek ele geçirdi.

Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.