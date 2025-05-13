Batman\'da Uyuşturucu Yakalandı

Batman'da otobüste 2 kilo 500 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada batı illerinden kente otobüsle uyuşturucu getireceği belirlenen şüpheli yakalandı.

Şüphelinin üst ve eşyalarında yapılan aramada, valizde saklanmış 2 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.