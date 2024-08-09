Batman'da Yağlık Ayçiçeği Hasadı Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Batman'da Yağlık Ayçiçeği Hasadı Etkinliği Düzenlendi

Batman\'da Yağlık Ayçiçeği Hasadı Etkinliği Düzenlendi

Batman'da bu yıl ilk kez ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği hasadı düzenlenen etkinlikle başladı. Programda konuşan Vali Ekrem Canalp, gelecek yıllarda ayçiçeği ekim alanının artmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca, Oymataş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin işlemlerinin sona geldiği ve yatırımcılara arsa tahsislerine başlanacağı açıklandı.

09.08.2024 18:45
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Batman'da bu yıl ilk kez ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği hasadı düzenlenen etkinlikle başladı.

Batman'da geçen yıl deneme ekimi yapılan ve verim alınması üzerine bu yıl toplam 1680 dönüm alanda ekilen yağlık ayçiçeği hasadı için Beşiri ilçesinin Asmadere köyünde program düzenlendi.

Vali Ekrem Canalp, programda yaptığı konuşmada, 2022 yılında ayçiçeği çalıştayı düzenlediklerini, çalıştay neticesinde Batman'da ayçiçeği ekilebileceği sonucuna vardıklarını söyledi.

Geçen yıl küçük bir alanda 6 çeşit ayçiçeği ekimi gerçekleştirdiklerini ve 2 tohum çeşidinden yüksek verim aldıklarını aktaran Canalp, "Dolayısıyla bu yıl yoğun bir şekilde bu iki tohum üzerinden ekimlerimizi yaptık. Bu yıl toplam 1680 dönümlük bir alanda ekim yapıldı." dedi.

Canalp, gelecek yıllarda hem birinci hem de ikinci üründe ayçiçeği ekim alanının artmasını beklediğini kaydetti.

Batman'da 2 yıl önce başladıkları Oymataş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin işlemlerinde sona gelindiğini ifade eden Canalp, "Önümüzdeki aydan itibaren Gıda İhtisas OSB'mizde yatırımcılarımıza arsa tahsislerine başlıyoruz. Bu Batman'da üretmiş olduğunuz her türlü tarımsal ürünü nihai ürün haline getireceğiz demek. Bölge bundan sonra tarım ve hayvancılıkta hammadde üreticisi olmaktan çıkacak, katma değeri yüksek ürünler üreten ve zenginleşen bir bölge haline gelecektir." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın ile Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş de konuştu.

Konuşmaların ardından ayçiçeği hasadı gerçekleştirildi.

Programa, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, kurum amirleri, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Ekrem Canalp, batman, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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