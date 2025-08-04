Batman\'da yeni çevre yoluna Recep Tayyip Erdoğan\'ın adı verildi

Batman'da yeni çevre yoluna Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehir içi trafiği rahatlatmak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen yeni çevre yolunun isimlendirilmesine ilişkin karar, Batman Belediye Meclisinin temmuz ayı toplantısında oy birliğiyle alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, "Bu bulvar yalnızca bir ulaşım hattı değil, Batman'ın gelişen ve modernleşen şehircilik anlayışının da bir sembolüdür. Belediye Meclisimizin oy birliğiyle aldığı kararla, bu önemli çevre yolu artık 'Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı' adıyla anılacaktır." ifadelerini kullandı.

Eski Havaalanı Kavşağı ile Yeni Havaalanı Kavşağı arasında uzanan yol, özellikle ağır tonajlı araçların şehir merkezine girmeden doğu illerine ulaşımını sağlamayı hedefliyor