Batman\'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Batman'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için bir aracın ani fren yapması sonucu sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, hafif ticari araç ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.