Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Batman\'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Batman'daki kazada 6 kişi yaralandı. 3 tır, 2 hafif ticari araç ve bir otomobil karıştı.

13.11.2024 18:47
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Batman'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Şerbetli köyü mevkisinde ???????sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 tır, 2 hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika

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