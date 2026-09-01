Batman'daki spor salonu yangını soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı, 3 çalışan serbest bırakıldı
Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta özel bir spor salonunda çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin dumandan etkilendiği yangına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Spor salonunun yetkilisi oldukları öğrenilen 2 kardeş hakimlikçe tutuklanırken, 1'i adli kontrol kararıyla 3 çalışan serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında olayın ardından spor salonu mühürlendi.
Batman'da özel bir spor salonunda çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunda 30 Ağustos'ta çıkan ve Şanziment Sarıoğlu (44), Emine Yani (42) ve Gülsüm Öztekin Tunç'un (27) hayatını kaybettiği, 9 kişinin dumandan etkilendiği yangına ilişkin Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5'e yükseldi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden spor salonunun yetkilisi oldukları öğrenilen 2 kardeş çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla 3 çalışan serbest bırakıldı.
Öte yandan, spor salonu mühürlendi.
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