Batman'daki spor salonu yangını soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı, 3 çalışan serbest bırakıldı

Batman'da özel bir spor salonunda çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunda 30 Ağustos'ta çıkan ve Şanziment Sarıoğlu (44), Emine Yani (42) ve Gülsüm Öztekin Tunç'un (27) hayatını kaybettiği, 9 kişinin dumandan etkilendiği yangına ilişkin Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden spor salonunun yetkilisi oldukları öğrenilen 2 kardeş çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla 3 çalışan serbest bırakıldı.

Öte yandan, spor salonu mühürlendi.