Batman Film Günlerinde Derviş Zaim, Perihan Savaş ve Halil Ergün\'e Onur Ödülü

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Bu yıl ilki düzenlenecek Batman Film Günlerinde, başarılı yönetmen Derviş Zaim ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Halil Ergün'e "Onur Ödülü" takdim edilecek.

Batman Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Bedrana", "Kaşık Düşmanı", "İpekçe" ve "Karılar Koğuşu" filmlerindeki oyunculuğuyla hafızalara kazınan usta oyuncu Savaş ile "Maden", "Yol", "Katırcılar" ve "Böcek" filmlerindeki performansıyla unutulmazlar arasına giren Ergün ödüle değer görüldü.

"Yaşarken Ölmek", "Sis", "Kırlangıç Fırtınası" ve "Yaprak Dökümü"nde birlikte rol alan iki usta isim, festival kapsamında düzenlenecek söyleşide sinemaseverlerle buluşacak.

"Tabutta Rövaşata", "Filler ve Çimen", "Nokta ve Cenneti Beklerken" gibi unutulmaz filmlere imza atan usta yönetmen Zaim de "Flaşbellek" filmi ile festival izleyicisiyle buluşacak. Zaim, gösterimin ardından düzenlenecek söyleşide Batmanlı sinemaseverlerin sorularını yanıtlayacak.

Sedat Anar, film müzikleri konseri verecek

Film ekiplerinin gösterimlere katılarak seyirciyle buluşacağı etkinliğin açılış töreni, 1 Mart'ta Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılacak. Onur ödüllerinin de takdim edileceği gecede, santur sanatçısı Sedat Anar ve ekibi, Türk film klasiklerinin müziklerini icra edecek.

Filistin kökenli Ürdünlü yönetmen Darin J. Sallam imzalı "Farha", Özbek sinemasının yeni kuşak yönetmenlerinden Shokir Kholikov imzalı "Sunday", Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan", Vuslat Saraçoğlu'nun "Borç" ve Ahmet Toklu imzası taşıyan "Pota" filmlerinin de gösterileceği Film Günleri, 3 Mart'ta sona erecek.