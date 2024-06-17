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Batman'ın Gercüş ilçesinde çıkan yangında, 10 dönümlük buğday tarlası zarar gördü.

İlçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde bazı çiftçilere ait tarlalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye, Gercüş Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 10 dönümlük buğday ekili alanda zarar oluştu.