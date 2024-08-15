Batman\'ın Gercüş ilçesinde otomobil devrildi, 4 kişi yaralandı

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Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

M.A'nın (28) kullandığı 34 NY 4598 plakalı otomobil, Ayrancı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki E.A.K. (29), F.K (1) ve M.A. (49) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.