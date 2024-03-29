Batman'ın İkiköprü beldesi lale motifli aydınlatmalarla ışıklandırıldı - Son Dakika
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Batman'ın İkiköprü beldesi lale motifli aydınlatmalarla ışıklandırıldı

Batman\'ın İkiköprü beldesi lale motifli aydınlatmalarla ışıklandırıldı

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde, belediye tarafından yapılan çalışmalar sonucunda caddeler lale motifli aydınlatmalarla ışıklandırıldı. Beşiri Kaymakamı ve İkiköprü Belde Belediye Başkan vekili Muhammed Yılmaz, yapılan çalışmaların beldeye büyük bir değişim getirdiğini ve İkiköprü'yü mutlu insanların yaşadığı bir belde haline getirmek için çalıştıklarını belirtti.

29.03.2024 13:09  Güncelleme: 13:10
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Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde caddeler, belediye tarafından lale motifli aydınlatmalarla ışıklandırıldı.

Beldedeki caddelere, görevlendirme yapılan belediye tarafından lale motifli aydınlatma direkleri yerleştirildi.

Beşiri Kaymakamı ve İkiköprü Belde Belediye Başkan vekili Muhammed Yılmaz, belediye çalışmaları ile beldede büyük bir değişimin yaşandığını belirterek, İkiköprü'yü mutlu insanların yaşadığı bir belde haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

"Ufak dokunuşlarla beldeyi daha güzel bir görünüme kavuşturduklarını ifade eden Yılmaz, aydınlatma çalışmasının beldeye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'ın İkiköprü beldesi lale motifli aydınlatmalarla ışıklandırıldı - Son Dakika

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