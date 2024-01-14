 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Batman'ın Sason ilçesinde 7 köy ve 23 mezranın yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'ın Sason ilçesinde 7 köy ve 23 mezranın yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

Batman'ın Sason ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonucunda 7 köy ve 23 mezranın yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalara başladı ve sürücüleri kış tedbirlerini almaları konusunda uyardı.

14.01.2024 - 15:12,
Abone Ol

BATMAN'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle 7 köy ile 23 mezranın yolu, ulaşıma kapandı.

Sason'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy ve 23 mezranın yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarının açılması için çalışma başlattı. Ekipler ayrıca sürücüleri uyarıp, kış tedbirlerini almalarını istedi. (DHA)

Batman\'ın Sason ilçesinde 7 köy ve 23 mezranın yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Sason, Ulaşım, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'ın Sason ilçesinde 7 köy ve 23 mezranın yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika


15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36
Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32
Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55
İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42
Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
14:29
Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27
Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı

Son Dakika
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36 Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32 Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55 İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42 Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
14:29 Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27 Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı
13:45 Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24 İstanbul'da Sıcaklık Artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 16:24:24. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'ın Sason ilçesinde 7 köy ve 23 mezranın yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement