Batman\'ın Sason ilçesinde 7 köy ve 23 mezranın yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

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BATMAN'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle 7 köy ile 23 mezranın yolu, ulaşıma kapandı.
Sason'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy ve 23 mezranın yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarının açılması için çalışma başlattı. Ekipler ayrıca sürücüleri uyarıp, kış tedbirlerini almalarını istedi. (DHA)
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