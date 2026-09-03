Batman Kozluk\'ta sağlık ekipleri yüksek riskli gebeleri evde takip ediyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde, sağlık ekipleri yüksek riskli gebeleri ev ziyaretleriyle takip ediyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce anne adaylarının gebelik sürecini daha güvenli ve sağlıklı geçirebilmelerini sağlamak amacıyla yapılan ev ziyaretleri sürüyor.

Ziyaretlerde sağlık ekiplerince genel sağlık durumları değerlendirilen anne adaylarına gebelik sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar, doğuma hazırlık ile anne ve bebek sağlığı gibi konularda da bilgi veriliyor.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fırat Güneş, çalışmalarla anne adaylarının sağlığına ve bebeklerin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesine katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.