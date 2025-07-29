Batman Kütüphanelerinin Hizmet Süresi Uzatıldı

Batman Belediyesi bünyesindeki kütüphanelerin günlük hizmet verme süresi uzatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Pınarbaşı Ali Emiri, Millet Kütüphanesi ve Seyitler Bilgi Evi'nin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi.

Daha önce her gün saat 08.30-21.00 saatleri arasında hizmet veren söz konusu kütüphanelerin yeni düzenlemeyle 08.30-23.00 saatleri arasında hizmet sunacak.

Özellikle sınav dönemlerinde yoğun ilgi gören kütüphanelerin, yeni saat uygulamasıyla öğrencilere ve sınavlara hazırlananlara daha geniş zaman diliminde hizmet sunması hedefleniyor.

Düzenlemeyle, KPSS, YKS ve ALES gibi sınavlara hazırlananlar için güvenli ve sessiz bir ortamda geç saatlere kadar çalışma imkanı sunularak, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlayacağı bildirildi.