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Batman Müftülüğü 6 ayda 60 çiftin resmi nikahını kıydı.

İl Müftüsü Ahmet Durmuş, müftülüklere verilen resmi nikah kıyma yetkisinin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Daha önce haftanın 1 günü nikah kıyıldığını aktaran Durmuş, yoğunluktan kaynaklı haftanın 2 günü nikah kıymaya başladıklarını belirtti.

Durmuş, şunları kaydetti:

"Nikah kıymak çok hayırlı bir iş ve çok yerinde bir karar. Devlet büyüklerimize ve özellikle Cumhurbaşkanımıza bizlere bu yetkiyi verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Vatandaşları bekletmeden ve sıraya almadan kısa sürede gün vererek nikahlarını kıyıyoruz. Yılbaşından bu yana Müftülüğümüzce 60 nikah kıyıldı."