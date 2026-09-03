Batman Sason'da Umre ödüllü yarışmayı kazanan öğrenciler kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
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Batman Sason'da Umre ödüllü yarışmayı kazanan öğrenciler kutsal topraklara uğurlandı

Batman Sason\'da Umre ödüllü yarışmayı kazanan öğrenciler kutsal topraklara uğurlandı
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Diyanet İşleri Başkanlığının Umre Ödüllü Bilgi Yarışması'nda dereceye giren Batman Sasonlu öğrenciler, kutsal topraklara gitmek için yola çıktı. İlçe Müftüsü Yahya Alakuştekin, öğrencileri tebrik ederek umrelerini sağlık ve huzur içinde eda etmelerini diledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği Umre Ödüllü Bilgi Yarışması'nda başarılı öğrenciler, kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.

Batman Havalimanı'nda Sason İlçe Müftüsü Yahya Alakuştekin, lise kategorisinde birinci ve ikinci olan öğrencilere eşlik etti.

Alakuştekin, öğrencilerin dereceye girerek ilçeyi gururlandırdıklarını söyledi.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Alakuştekin, öğrencilerin umrelerini sağlık, huzur ve afiyet içerisinde eda etmeleri temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman Sason'da Umre ödüllü yarışmayı kazanan öğrenciler kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman Sason'da Umre ödüllü yarışmayı kazanan öğrenciler kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
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