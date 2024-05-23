Batman Teknokent'te doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı - Son Dakika
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Batman Teknokent'te doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı

Batman Teknokent\'te doluluk oranı yüzde 70\'e ulaştı

Batman'da 2 yıl önce faaliyete giren Batman Teknokent'te doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı. Batman Teknokent, 2017 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş olup, 2022 yılında faaliyete geçmiştir. Şu anda 16 firma tarafından işletilen teknokentte 150 kişi istihdam edilmektedir. Batman Teknokent Genel Müdürü Dr. Abdulkerim Öztekin, doluluk oranını yıl sonuna kadar yüzde 100'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtmiştir.

23.05.2024 11:35
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Batman'da 2 yıl önce faaliyete giren Batman Teknokent'te doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı.

Bakanlar Kurulunca 2017 yılında kentte girişimcilere projelerini hayata geçirme imkanı sağlamak ve AR-GE çalışmalarına destek olmak amacıyla Batman Teknokent'in kurulması kararı alındı.

İdari binanın tamamlanmasıyla 2022 yılında faaliyete geçen Batman Teknokent'in resmi açılışı, 6 Mart 2024'te Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla düzenlenen törenle yapıldı.

Tek firmayla 2 yıl önce faaliyete geçen Batman Teknokent'te doluluk oranı yüzde 70'e yükseldi. Çoğunluğu yazılım alanında 16 firmanın faaliyet gösterdiği Batman Teknokent'te 150 kişinin istihdam edilmesi sağlandı.

Batman Teknokent Genel Müdürü Dr. Abdulkerim Öztekin, AA muhabirine, Batman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin 2017 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla resmi olarak kurulduğunu, yönetici şirketin ticaret tescilinin 2018'de tamamlandığını söyledi.

İdari binanın tamamlanmasıyla 2022 yılında ilk firmayı alarak faaliyete başladıklarını belirten Öztekin, Batman Teknokent'in 5 dönümü kapalı alan olmak üzere 37 dönüm arazi üzerine inşa edildiğini dile getirdi.

Öztekin, şöyle konuştu:

"Bu alan içinde AR-GE firmalarımız için ofislerimiz, laboratuvarlarımız, atölyelerimiz, yönetim katı ofislerimiz, kuluçka ve ön kuluçka merkezi için ofislerimiz mevcuttur. Bölgemizde şu anda 20 aktif proje ile 16 firmamız bulunuyor. Bu firmalarımızdan 4'ü akademisyen ortaklı olarak kurulan firmalar. Bunlardan 2'si Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı destekli projeye sahip, biri de TÜBİTAK projesi almaya hak kazandı. Şimdiye kadar tamamlanan 3 projemiz oldu. Firmalarımızın çoğu yazılım ana sektöründe, diğer firmalarımız da enerji ve elektronik alanında faaliyetlerini sürdürüyor."

"Yenilikçi ve girişimci fikirleri desteklemek istiyoruz"

Teknokent'te bir kuluçka merkezi de kurulacağını söyleyen Öztekin, yıl sonuna doğru aktif kuluçka merkezinin hazır olacağını ifade etti.

Batman Teknokent'in kısa süre önce kurulmuş olmasına rağmen yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Öztekin, "Yeni bir Teknokent olmamıza rağmen çok kısa süre içinde yüzde 70 doluluk oranına ulaştık. Hedefimiz, yıl sonuna kadar doluluk oranını yüzde 100'e çıkarmak." dedi.

Türkiye'deki bütün girişimcilere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirten Öztekin, Teknokent'teki firmaların 2023 yılında yaklaşık 9 milyon lira gelir elde ettiğini, bu yıl doluluğun artmasıyla bu tutarı 1,5 katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Teknokentlerin asıl amacının üniversite, sermaye ve girişimciyi bir araya getirmek olduğunu vurgulayan Öztekin, şunları kaydetti:

"Burada katma değeri yüksek ürünler elde etmek ki bu yüzden zaten üniversite bu işlerin lokomotifi durumunda. Dolayısıyla üniversitede yapılan akademik çalışmaların ticarileşmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Amacımız, iş fikri olan insanların iş fikirlerini geliştirme, onları bir girişime dönüştürme ve katma değeri yüksek teknoloji ürünler elde etmek. Üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğini geliştirmek, bunu büyütmek, aynı zamanda yenilikçi ve girişimci fikirleri desteklemek istiyoruz."

Kaynak: AA

Yazılım, Batman, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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