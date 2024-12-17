Batman Üniversitesi 17 Kitap Yayınladı - Son Dakika
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Batman Üniversitesi 17 Kitap Yayınladı

Batman Üniversitesi Yayınevi, 3 yılda 17 kitap yayımladı, 21. kitabın hazırlığı sürüyor.

17.12.2024 16:16
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Batman Üniversitesi Yayınevi tarafından 3 yılda yayımlanan 17 kitap okuyucuyla buluştu.

Rektör Prof. Dr. İdris Demir, 2021 yılında kurulan yayınevinde 3 yılda 17 kitabın yayımlandığını belirtti.

3 kitabın da yayına hazır olduğunu ve son olarak İngilizce bir kitap hazırladıklarını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Amacımız 20 kitaba ulaşıp uluslararası bir yayınevi statüsü kazanmak. Bu çerçevede 21. yayımımızın hazırlıklarını yapıyoruz. Ayrıca Batman ile alakalı da 6 farklı kitap hazırlayıp yayımladık. Kentimize yaklaşık 3 bin sayfayı bulan bir külliyatı da kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kentle ilgili hazırladığımız 'Nymphaeus'tan Batman'a' adlı kitabı da okuyucuyla buluşturduk. Kitapta 28 makale var. 30 akademisyenimiz bu çerçevede Batman'ın fiziki altyapısını ve sosyal durumunu incelediler."

Kaynak: AA

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