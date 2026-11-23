BATMAN (AA) – Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim gören 29 birinci sınıf öğrencisi için Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi.

Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, beyaz önlüğün insan sağlığına hizmet etme sorumluluğunu simgelediğini söyledi.

Hekimlik mesleğinin sevgi ve özveriyle yapılması gerektiğini belirten Demir, bilgi ve tecrübenin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu aktardı.

Törende konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Veysel Eratilla da beyaz önlüğün temizliği, dürüstlüğü, sorumluluğu ve etik değerleri temsil ettiğini anlattı.

Eratilla, genç diş hekimi adaylarına meslek hayatlarında hasta haklarına, mahremiyete ve mesleki ilkelere bağlı kalmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Konuşmanın ardından 29 öğrenciye beyaz önlükleri giydirildi, meslek andı okundu.

Törene rektör yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Çınar, Prof. Dr. Necmettin Sezgin, Prof. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Zafer Özay, Batman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Masum Ekinci ile Başhekim Yardımcısı Dr. Cihan Yanık, Batman İl Sağlık Müdürlüğü Daire Başkanı İbrahim Kara, Batman İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Selami Yunus Ertek, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.