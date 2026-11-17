Batman Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde Doç. Dr. Mehmet Rıda Tür'ün geliştirdiği ihtiyaç fazlası enerjiyi depolayabilen batarya, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) uluslararası platforma taşındı.

Güneş, rüzgar ve hidroelektrik santrallerinde üretilen elektriğin ihtiyaç duyulmadığında depolanması ve talep halinde şebekeye aktarılması amacıyla lityum bazlı bataryalara alternatif bir batarya geliştirmek isteyen Doç. Dr. Tür, yerli kaynaklardan yararlanmak amacıyla "Vanadyum Redoks Akışlı Batarya" projesini hazırladı.

Batman Üniversitesinin Enerji Koordinatörlüğü bünyesinde 2024 yılından bu yana proje üzerinde çalışmalar yürüten Tür, 2 yıllık süreçte geliştirdiği vanadyum bataryanın prototipini hazırladı.

Yapılan testler sonucu vanadyum bataryanın lityum bataryalara göre daha uzun ömürlü olduğu, yüksek oranda enerji depolayabildiği belirlendi.

Lityum bataryalarda görülen yanma veya patlama riskinin vanadyum bataryada bulunmadığını tespit eden Tür, geliştirdiği bataryayı yatırım desteğiyle seri üretime taşımayı hedefliyor.

Tür, bu modelin uzun vadede büyük kapasiteli enerji depolama tesislerine uyarlanmasını planlıyor.

Proje, Antalya'da düzenlenen COP31'de 9 Kasım'da katılımcılara tanıtıldı.

"Projemiz yatırımcıların, bataryayla ilgili çalışan araştırmacıların ilgisini çekti"

Doç. Dr. Mehmet Rıda Tür, AA muhabirine enerjide dışa bağımlılığın azaltılması adına yapılan çalışmalarda Türkiye'de yerli ve milli kaynaklardan üretilen yenilenebilir enerji kaynaklarının payının kurulu güçte her geçen gün arttığını söyledi.

Artan yenilenebilir enerji kaynaklarının miktarına bağlı olarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de depolamanın önem kazandığını ifade eden Tür, depolama teknolojileri geliştirmek adına Batman Üniversitesinin enerji ihtisas alanındaki çalışmalara yönelik ciddi adımlar attığını belirtti.

Bunlardan birinin lityuma muadil ve daha gelişmiş redoks akışkanlı batarya geliştirmek olduğunu belirten Tür, bu çalışma için de yerli ve milli kaynakları kullanmak istediklerini söyledi.

Tür, şöyle devam etti:

"Yaptığımız araştırmada yaklaşık 5 bin ppm vanadyum kaynağına erişmiş olduk. Bu vanadyumu kullanmak için bir dizi çalışma başlattık. Daha büyük hacimli bir batarya modelini oluşturup, lityuma muadil ve lityumun yerine geçecek döngü sayısı, şarj ve deşarj sayısı lityuma göre daha fazla olan bir batarya geliştirdik. Daha uzun ömürlü, lityuma göre yaklaşık 2 kat daha uzun ömürlü olan şarj ve deşarj etme süresi lityumda 10 bin iken burada 30 bin rakamına eriştik."

Vanadyum bataryanın en büyük özelliklerinden birinin enerjinin yüksek düzeyde depolanabilmesi olduğunu belirten Tür, "Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve barajlardan elde edilen enerji ihtiyaç duyulmadığında şebekede kullanılabilir bir model oluşturmak adına büyük kapasiteli vanadyum depolama tesislerini kurabilme sonucuna vardık. Bu da elektrik şebekemizin büyük ölçüde rahatlamasını sağlayacak ve enerjinin sürekliliğini sağlayacak." diye konuştu.

Tür, projeyi COP31'de sunduklarını anlatarak, "Projemiz yatırımcıların, bataryayla ilgili çalışan araştırmacıların ilgisini çekti çünkü vanadyumun yapı olarak yerli ve milli olması ve döngü sayısının uzun sürmesi, lityum bataryalarda olduğu gibi ısınma, patlama gibi durumlarının oluşmaması dolayısıyla tercih edilen bir batarya modeli oldu." ifadelerini kullandı.

Batman Üniversitesi Enerji Koordinatörlüğü olarak bu projeyi hazırladıklarını belirten Tür, Rektör Prof. Dr. İdris Demir'in destekleriyle 2024 yılından bu yana üzerinde çalıştıkları projenin prototip olarak nihayete erdiğini kaydetti.

Doç. Dr. Tür, "Ürünü bir yatırımla seri üretime dönüştürmeyi planlıyoruz." dedi.