Battalgazi'de 5 Büyüklüğünde Deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.20'de, merkez üssü Battalgazi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 15,59 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.