Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.20'de, merkez üssü Battalgazi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 15,59 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Battalgazi'de 5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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