Battalgazi'de Ot Yangını Söndürüldü
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ve mahalle sakinleri tarafından söndürüldü.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan ot yangını söndürüldü.
Elmasuyu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yangın, bahçelik alanlara sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: AA
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