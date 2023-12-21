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Batuhan Karacakaya, eski sevgilisiyle şantaj davasında yargılanıyor - Son Dakika
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Batuhan Karacakaya, eski sevgilisiyle şantaj davasında yargılanıyor

Oyuncu Batuhan Karacakaya, eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay'a şantaj yaptığı iddiasıyla açılan davada yargılanmaya başlandı. Duruşma basına kapalı olarak gerçekleşti. Karacakaya, suçlamaları reddetti ve davada güzel sürprizler olduğunu belirtti. Aslanpay'ın avukatı ise suçlamaları kabul etmediğini ve şikayetin devam ettiğini söyledi. İddianamede, Karacakaya'nın 1 ila 3 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Batuhan Karacakaya, eski sevgilisiyle şantaj davasında yargılanıyor
21.12.2023 - 16:16,
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OYUNCU Batuhan Karacakaya, eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay'a "şantaj" yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yargılanmasına başlandı. Basına kapalı yapılan duruşma sonrası Batuhan Karacakaya, "Her şey çok güzel gidiyor şu anda. Suçlamaları kabul edecek bir şey kalmadı ama çok güzel sürprizler var. Davanın ilk duruşması bitti şu an benim için güzel gidiyor" dedi.

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya şikayetçi Ayşe Fatma Aslanpay ile avukatı Ümit Becel ve sanık Batuhan Karacakaya ve avukatı katıldı. Duruşma, tarafların talebi doğrultusunda basına kapalı olarak yapıldı. Adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Batuhan Karacakaya, "Her şey çok güzel gidiyor şu anda. Suçlamaları kabul edecek bir şey kalmadı ama çok güzel sürprizler var. Davanın ilk duruşması bitti şu an benim için güzel gidiyor" dedi.

ASLANPAY'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Aslanpay'ın avukatı Ümit Becel, "Sanık Batuhan her ne kadar suçlamaları reddetmiş olsa da tüm ifadeler suçtan kurtulmaya yönelikti. İfadesinde 'Medya gücümün ve kitlemin farkındayım, rezil olmayı göze alamadım bu nedenle o videoyu Ayşe'ye çektirmek zorundaydım' dedi. Zaten bahse konu video izlendiğinde mağdura zorla ve darp korkusuyla yaptırıldığı iddianame de açıktır. Şikayetimiz devam ediyor ve Sanık Batuhan'ın tüm HTS kayıtları da incelenecek. Sonraki celse karar verilecek" ifadelerini kullandı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şikayetçi Ayşe Fatma Aslanpay ile şüpheli Batuhan Karacakaya'nın geçmişte gönül ilişkilerinin olduğu belirtildi. Olaydan bir gün önce Karacakaya'nın müzik uygulaması üzerinden "bekliyorum gel, özlemedin mi? Dön diyemedim" şeklinde şarkı paylaştığı, Aslanpay'ın şüphelinin evine gittiği ve orada bulundukları sırada şüpheliye sahte bir hesaptan 'Batuhan bu video sana 15 Şubat'ı hatırlatır, artık çok geç, bunu magazin ile paylaşırım' şeklinde mesaj geldiği, bunun üzerine Karacakaya'nın arkadaşını arayarak, "Ayşe'de video vardı, ben bu karıyı dövdüm, itiraf ediyorum videoda, şu an bir hesaptan bana mesaj atıldı" şeklinde konuştuğu belirtildi. Hazırlanan iddianamede, daha sonra Karacakaya'nın Aslanpay'a dönerek 'bu videoyu birine yaydın, buna çözüm üreteceksin' dediği, bunun üzerine Aslanpay'ın evden gitmek istediği ancak Karacakaya'nın 'bana video çekeceksin' ısrarında bulunduğu ve yazmış olduğu notu okutarak zorla video çektirdiği aktarıldı. Söz konusu videoda Aslanpay'ın "Ben Ayşe Aslanpay, bugün 16 Şubat, 14 Şubat'ta erkek arkadaşımla ufak çaplı böyle biraz tartıştık ve birbirimizi incittik, ertesi gün konuşmadığımız için vicdan azabı çeksin diye ona yüzüme biraz makyaj yapıp fotoğraf attım, benimle görüşmek istediği için bana bir video attı ve ben o videoyu bir arkadaşıma gönderdim, arkadaşımla tartıştığımız için de o videoyu yayabileceğini düşündüğüm için ve böyle bir video çekiyorum, bu onun teminatı olması adına, o video tamamen benim kendi yüzüme yaptığım makyajdan dolayı çekilmiştir, ortada bir şiddet yoktu" ifadelerini kullandığının belirtildiği iddianamede, Aslanpay'ın kayıt yapıldığı sırada mimiklerinden zorla kaydının yaptırıldığı belirtildi.

BATUHAN KARACAKAYA'NIN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Mesaj içeriğindeki olaya ilişkin şüphelinin menfaatinin olduğu ve müştekiye zorla video çektirdiği belirtildi. İddianamede, şüpheli Batuhan Karacakaya'nın 'şantaj' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: DHA
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