Bavi Tayfunu İçin Kırmızı Alarm

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Gözlemevi cumartesi günü, 2026'nın dokuzuncu tayfunu Bavi Tayfunu'nun pazar sabahı erken saatlerde Çin'in kıyılarına ulaşması beklendiği için, dört kademeli sistemin en yüksek seviyesi olan kırmızı alarm verdi.

Etkilenen bölgelerde alarm durumu sürerken, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla önleme ve müdahale tedbirleri uygulanıyor.