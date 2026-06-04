Bavyera Bakanı\'ndan Türk-Alman İşbirliği Vurgusu

Almanya Federal Cumhuriyeti Bavyera Eyaleti İçişleri, Spor ve Uyum Bakanı Joachim Herrmann, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyelerinin yer aldığı heyetle bir araya geldi.

Herrmann, AGC ile Nürnberg Basın Kulübünün (Presseclub Nürnberg) kardeşliğinin 22. yılı etkinlikleri kapsamında AGC Başkanı İdris Taş, cemiyet üyesi gazeteciler ve beraberindeki heyeti, bakanlık binasında kabul etti.

Antalya ve Nürnberg arasındaki kardeşlik ilişkilerinin önemini anlatan Herrmann, Türkiye ve Almanya arasında turizm, ekonomik ve ticari ilişkilerin iyi olduğunu söyledi.

Almanya ve Bavyera bölgesinde çok sayıda Türk vatandaşı yaşadığını vurgulayan Herrmann, tüm bunların iki ülke ilişkilerinin derinleşmesi anlamında önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Bu ortaklıkların daha da derinleşmesi için iki ülkenin hedefleri olduğunu vurgulayan Herrmann, "Çünkü Almanya, Avrupa'nın ortasında en büyük ülke, Türkiye de Asya eşiğindeki en büyük ülke. NATO'da ortaklığımız da var. Bu yüzden bu ortaklıkların devam etmesi ve pekiştirilmesi hepimizin de hedefi olması gerekiyor." dedi.

Dünyada olduğu gibi Ukrayna-Rusya, ABD/İsrail-İran savaşlarının Almanya üzerindeki olumsuz etkilerine işaret eden Herrmann, İran-İsrail arasındaki çatışmaya ABD'nin dahil olmasının savaşı büyüttüğünü dile getirdi.

Herrmann, Almanya'nın Nasyonal Sosyalist geçmişi nedeniyle özel bir sorumluluğa sahip olduğunu ifade ederek, İsrail'den Filistin'e ve Suriye'ye kadar bölgedeki ülkelerin var olma hakkını hiçbir zaman reddetmediklerini belirtti.

Her ülkenin politik alışkanlıklarının olduğunu hatırlatan Herrmann, "Hem Almanya Federal Cumhuriyeti hem de Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ortaklık ve işbirliği aslında iyidir. Kardeşliğimiz hiçbir zaman bir aksaklığa uğramadı. İki ülkenin de vatandaşlarının faydası için bu işbirliği ve ortaklığı daha derinleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

AGC Başkanı Taş ise Türk-Alman dostluğunun önemine dikkati çekerek, bu konuda iki ülkenin tarihi derinliğe sahip olduğunu kaydetti.

Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Siegfried Zelnhefer de kabulleri için Herrmann'a teşekkür etti.

Ziyaretin ardından AGC heyeti için veda programı düzenlendi. Antalyalı gazeteciler, Nürnberg'deki temaslarını tamamlayarak kentten ayrıldı.