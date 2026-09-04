Bayburt Arpalı beldesinde konutlara ilk kez doğal gaz verilmeye başlandı

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bayburt'un Arpalı beldesinde konutlara ilk kez doğal gaz verilmeye başlandı.

Arpalı Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki meşale yakma töreninde konuşan AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, doğal gazın beldeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu yatırımla birlikte beldede vatandaşlar için daha rahat ve konforlu bir hizmete imza atıldığını belirten Ateş, "Teşkilat olarak, belediyeler olarak 7/24 ayaktayız. Milletimizin bize verdiği emanetlere sahip çıkma adına her alanda Bayburt'umuza en iyi hizmeti getirmek adına koşturuyoruz. Bürokrasimizden, bakanlarımızdan Bayburt adına ne talep edersek hemen hemen hepsi yerine getiriliyor ve onlar da bu kıymetli hizmetlere vesile oluyorlar." dedi.

Ateş, kentte ihtiyaçlar doğrultusunda proje üreterek hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü ise 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket eden bir devlet mekanizması bulunduğunu dile getirerek, "O yüzden buradaki yatırım vatandaşımızın hayat standardının yükselmesi anlamında, yaşam konforunun yükselmesi anlamında çok önemli ve değerli." ifadesini kullandı.

Arpalı Belediye Başkanı Nahit Binbir de yakılan meşalenin Arpalı'nın aydınlık yarınlarının sembolü olacağını söyledi.

Beldeye doğal gazın gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Binbir, bundan sonra gerçekleştirilecek her hizmetin beldeye yeni değerler katacağını aktardı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, beldeye doğal gaz verilmesini temsil eden meşaleyi yaktı.