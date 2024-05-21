Bayburt Belediyesi Halk Ekmek Büfelerinde Glütensiz Ekmek Satışlarına Başladı - Son Dakika
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Bayburt Belediyesi Halk Ekmek Büfelerinde Glütensiz Ekmek Satışlarına Başladı

Bayburt Belediyesi Halk Ekmek Büfelerinde Glütensiz Ekmek Satışlarına Başladı

Bayburt Belediyesi, glüten hassasiyeti bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla halk ekmek büfelerinde glütensiz ekmek satışına başladı. Belediye Başkanı Mete Memiş, glüten hassasiyeti olan vatandaşların Bayburt'ta bu ekmeğe ulaşmakta sorun yaşadığını belirterek, bu uygulamayı hayata geçirdiklerini ve vatandaşlara verilen sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Artık glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlar, halk ekmek büfelerinden sağlıklı ekmeklerine ulaşabilecekler.

21.05.2024 17:55
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Bayburt Belediyesi halk ekmek büfelerinde glütensiz ekmek satışlarına başlandı.

Belediye Başkanı Mete Memiş, yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar vatandaşların Bayburt'ta glütensiz ekmeğe ulaşmakta sorun yaşadığını belirtti.

Memiş, şunları kaydetti:

"Glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlarımızın bu ekmeğe ulaşmakta sorun yaşamalarından dolayı böyle bir uygulamayı hayata geçirdik. Vatandaşlarımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz. Artık glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlarımız ekmeklerine halk ekmek büfelerimizden ulaşabilirler. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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