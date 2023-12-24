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Bayburt-Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Bayburt-Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kapandı

Kar ve tipi nedeniyle Bayburt-Erzurum kara yolu, Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri ve AFAD çalışmalarını sürdürüyor, trafik ekipleri güvenlik önlemi alıyor.

Bayburt-Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidi\'nde ulaşıma kapandı
24.12.2023 - 16:46,
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Bayburt- Erzurum kara yolu, kar ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kapandı.

Öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Bayburt-Erzurum kara yolu, Kop Dağı Geçidi mevkisinde iki yönlü ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, fırtına ve tipi nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

AFAD ekipleri de bölgede kara saplanan araçları bulundukları yerden çıkarmak için çalışma yapıyor.

Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, araçların geçişine izin vermiyor. Bayburt güzergahındaki araçlar Aşağıkop köyündeki alanda, Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında bekletiliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bayburt-Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kapandı - Son Dakika
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