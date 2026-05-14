Valilerden havalimanı inşaatında inceleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Valilerden havalimanı inşaatında inceleme

14.05.2026 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane Valisi Cevdet Atay ve Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Gümüşhane'nin Köse ilçesindeki Bayburt-Gümüşhane Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

Gümüşhane Valisi Cevdet Atay ve Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Gümüşhane'nin Köse ilçesindeki Bayburt-Gümüşhane Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

Salyazı köyünde çalışmaları devam eden havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Vali Atay ve Vali Eldivan, yetkililerden bilgi aldı.

Atay, burada yaptığı açıklamada, havalimanının bölge için önem arz ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun projeyi yakından takip ettiğini belirten Vali Atay, havalimanının yaklaşık 28 bin metrekare civarında planlandığını ve 3 kilometre piste sahip olduğunu kaydetti.

Atay, "Bayburt'a, Gümüşhane'ye ve Erzincan'a hitap edecek olan bu havalimanı inşallah bir an önce biter ve bölge halkının hizmetine sunulur. Standardı yüksek uluslararası düzeyde bir havalimanı." dedi.

Vali Eldivan ise Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için geri sayıma başladıklarını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı gereği Allah izin verirse 2026 yılının son çeyreğinde burası hizmete açılacak. Hem Bayburt hem de Gümüşhane sabırsız bir şekilde bekliyor. Tabii kamuoyunda bazen spekülasyonlar da oluyor. Allah izin verirse bu yılın sonuna havalimanı yetişecek." diye konuştu.

Havalimanında fiziki çalışmaların ciddi ilerleme kaydettiğini anlatan Eldivan, altyapıların tamamlandığını, pistin ise bitmiş duruma geldiğini aktardı.

Eldivan, havalimanının bölge için önemli bir yatırım olduğuna işaret ederek, "Çünkü hem dışarıya göçü engelleyecek hem de bizim gurbetteki vatandaşlarımızın Gümüşhane'ye, Bayburt'a ve bölgeye daha kolay erişimi için ciddi bir avantaj sağlayacak." dedi.???????

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Valilerden havalimanı inşaatında inceleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:26:20. #7.12#
SON DAKİKA: Valilerden havalimanı inşaatında inceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.