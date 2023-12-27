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Bayburt'ta Aşçı, İş Arkadaşını Boğarak Öldürdü - Son Dakika
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Bayburt'ta Aşçı, İş Arkadaşını Boğarak Öldürdü

Bayburt'ta aşçı Fuat Sağut, daha önce çalıştığı lokantada bulaşıkçılık yapan 6 çocuk annesi Filiz Çankıroğlu'nu evinde boğarak öldürdü. Cinayeti itiraf edip polise teslim olan şüpheli gözaltına alındı.

Bayburt\'ta Aşçı, İş Arkadaşını Boğarak Öldürdü
27.12.2023 - 14:27,
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BAYBURT'ta, aşçı Fuat Sağut (45), daha önce çalıştığı lokantada bulaşıkçılık yapan 6 çouk annesi Filiz Çankıroğlu'nu (41), evinde boğarak öldürdü. Cinayeti itiraf edip polise teslim olan şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün gece, Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezinde, lokantada daha önce aşçı olarak çalışan Fuat Sağut, aynı mekanda bulaşıkçılık yapan iş arkadaşı, 6 çocuk annesi Filiz Çankıroğlu'nun evine gitti.

İddiaya göre, çocukların olmadığı evde, Sağut ve Çankıroğlu arasında tartışma çıktı. Fuat Sağut evden ayrılırken, tartışma seslerini duyanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, kadının cansız bedeniyle karşılaştı. İncelemelerde, boğaz kısmında darp izine rastlanan Filiz Çankıroğlu'nun boğularak öldürüldüğü belirlendi. Çankıroğlu'nun cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Fuat Sağut, daha sonra polis merkezine giderek cinayeti itiraf edip, polise teslim oldu. Şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Bayburt, Cinayet, Soruşturma, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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