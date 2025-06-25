BAYDER ile Yeni Bir Hayat

Bağımsız Yaşam Derneği'ne (BAYDER) yaklaşık 7 ay önce kabul edilen, Bursa Şubesi'nde gördüğü ilaçsız ve ücretsiz rehabilitasyonla 18 yıllık uyuşturucu, alkol ve sigara bağımlılığından kurtulan 2 çocuk babası İ.Ç, hayatında yeni bir sayfa açtı.

Karaman'da yaşayan ve çocuk yaşlardan itibaren 18 yıl uyuşturucu, alkol ve sigara kullanan İ.Ç. (33), bu yüzden ruhsal, fiziksel ve ailevi sorunlar yaşadı. Uyuşturucu etkisindeyken karıştığı kavgada boynundan ve karnından bıçaklanan İ.Ç, götürüldüğü hastanede uyuşturucudan kurtulmaya karar verdi.

Eşinin kendisini terk etmesi üzerine 2 çocuğunu da uzun süre göremeyen İ.Ç, uyuşturucudan kurtulmak için çeşitli girişimlerde bulundu. Başarılı olamayınca kız kardeşinin önerisiyle BAYDER ile tanışan İ.Ç. önce İstanbul'daki dernek merkezinde tedavi sürecine girdi.

Ardından farklı kentlerde 10 temsilciliği olan derneğin Bursa Şubesi'ne gönderilen İ.Ç. burada çeşitli seminerler, eğitimler, spor faaliyetleri, kitap okuma programları ve psikolojik destek sayesinde bağımlılıktan kurtulmayı başardı.

Manevi huzura da kavuşan İ.Ç, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi, hayatında ilk defa namaz kılıp oruç tuttu.

"Annem, babam benim ölmemi istiyordu"

İ.Ç, AA muhabirine oturduğu mahallede 14-15 yaşlarındayken sigara, uyuşturucu ve alkole başladığını belirterek, yıllar geçtikçe daha ağır etkisi olan maddeler kullanmaya başladığını söyledi.

Yaklaşık 12 yıl önce madde etkisindeyken karıştığı bir kavgada boynundan ve karnından bıçaklandığını, böbreğindeki yırtık yüzünden bir sene boyunca ağrı kesici dahi kullanamadığını anlatan İ.Ç, o dönemde eşiyle tanışıp evlendiğini ancak 6 ay sonra yeniden uyuşturucuya başladığını kaydetti.

İ.Ç, uyuşturucu nedeniyle işini, eşini ve çevresindeki dostları kaybettiğini dile getirerek, "Mahallemdeki herkesin bakış açısı değişti bana. Yani çok aciz bir duruma düştüm. Acınacak bir hale düşmüştüm. Hani bir türlü kurtulamıyordum. çalışıyordum ama bataklığın içinden kurtulamıyordum." diye konuştu.

Anne ve babasının da bu süreçten olumsuz etkilendiğini vurgulayan İ.Ç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Annem, babam benim ölmemi istiyordu. Eşim beni terk ettikten sonra 'Oğlum öl de kurtulalım. En azından nerede yattığın belli olsun.' diyorlardı. Çünkü günden güne gözlerinin önünde eriyorsun. Halim rezil, üstüne başına bakmıyorsun, kişisel bakımın yok. Bu derneğe gelmeden önce 58 kilogramdım, çok kötü haldeydim. 'Ya ölmem lazım, ya da öldürüp cezaevine girmem lazım. Benim başka bir kurtuluşum yok' diye düşünüyordum. Rabbim bizleri unutmamış. Allah'ım bizlere bu BAYDER kapısını açtı."

"Kaybettiklerimi kazanmaya başladım"

İ.Ç. bu süreçte zorluk çektiğini ancak pes etmediğine de dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Elhamdülillah bu 18 senenin acısını şu anda çok güzel şekilde çıkartıyorum. Kaybettiklerimi kazanmaya başladım, ailemin bana olan güveni, insanların bakış açısı. Kendimi topladım. Maneviyatım hiç yoktu, abdest, namaz, oruç bilmezdim. Elhamdülillah burada Kur'an okumasını öğrendik. Namazlarımızı kılıyoruz, ibadetlerimizi yapıyoruz. Anneye, babaya, eşe, çocuğa nasıl davranmamız gerektiğini öğreniyoruz. Çok şükür ben kurtuldum. Kurtulmak isteyen arkadaşlara da benim tavsiyem bir yerden başlamak gerekiyor. 'Ben yapamam' diyen insanlar var, bence yapabilirler çünkü biz de başardık."

"26 bağımlıyı topluma kazandırdık"

BAYDER Bursa Şube Müdürü Yakup Aişeoğlu da derneklerine yoğun başvuru olduğunu anlattı.

Uyuşturucu madde kullananların bu illetten kurtulmak için çevrim içi başvuru yaptığını dile getiren Aişeoğlu, "Yaklaşık 8 bin civarı sıra bekleyen hastamız var. halihazırda (genel merkez dahil) 11 şubemiz var ve maalesef hepsine yetişemiyoruz. İstanbul'da detoks olanlar şubelere yerleştiriliyor. Biz Bursa'da 3 ay boyunca bu arkadaşları misafir ediyoruz, yediriyoruz, içiriyoruz hiçbir ücret almadan." dedi.

Aişeoğlu, bu sistemde iyileşen bazı hastaları bağımlılık danışmanı olarak dernek bünyesinde tuttuklarını belirterek, "Damdan düşenin halini en iyi damdan düşen anlar misali. Bursa şubemizde yedinci aya girdik. 26 bağımlıyı topluma kazandırdık, 50 kişilik kapasitemiz var. Şu an bizim derdimiz bu şubeleri artırmak. Bu noktada da hayırsever insanlardan destek bekliyoruz." ifadesini kullandı.