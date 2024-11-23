İzmir'in Bayındır ilçesinde bir metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan metruk haldeki müstakil evde belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.
Alevlerin yükselmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Binanın uzun süredir kullanılmadığı ve atıl durumda olduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Bayındır'da Metruk Bina Yangını - Son Dakika
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