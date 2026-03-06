Bayındır'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

İzmir'in Bayındır ilçesinde evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.K'ye ait eve operasyon düzenledi.
Ekipler, evde yaptıkları aramada, satışa hazır 352 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirdi, D.K'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
