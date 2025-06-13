Bayındır'da Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Bayındır ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çınar ve Alankıyı mahalleleri mevkisindeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, zeytin ağaçları zarar gördü.