Baykar ve Leonardo'dan Yeni İttifak

Baykar ve Leonardo'nun yüzde 50'şer ortaklıkla kurduğu ve merkezi İtalya'da olacak "LBA Systems", insansız hava sistemlerinin tasarımından geliştirilmesine, üretiminden bakımına uzanan tüm süreçlere odaklanacak.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Paris Air Show'a katılan Baykar ve Leonardo, burada insansız teknoloji geliştirecek ortak girişimlerinin kurulduğunu duyurdu.

LBA Systems adını taşıyan yeni şirkette Baykar ve Leonardo yarı yarıya ortak olacak. Girişimin hukuki ve operasyonel merkezi İtalya'da bulunacak. İki şirketin güçlü endüstriyel sinerjisinden beslenen LBA Systems, insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve bakımına odaklanacak.

"Küresel öncülüğü güçlendirecek stratejik adım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, şirket olarak havacılık ve uzay alanlarının geleceğinin cesur fikirlere ve sınırları aşan yeniliklere bağlı olduğuna daima inandıklarını belirtti.

Dünyanın lider İHA geliştiricisi ve ihracatçısı olarak bu inançlarını sahada gerçeğe dönüştürdüklerinin altını çizen Bayraktar, şöyle devam etti:

"C4I (Komuta, Kontrol, İletişim, Bilgisayar ve İstihbarat) sistemlerinde dünya çapında uzmanlığa ve bizimle uyumlu havacılık kabiliyetlerine sahip Leonardo ile kurduğumuz bu ortaklık, yalnızca bir işbirliği değil geleceği şekillendirecek gelişmelerin katalizörü olacaktır. Birlikte sadece akıllı ve göreve hazır değil aynı zamanda ahlaki temeller ile birlikte çalışabilirlik ilkesine dayalı yeni nesil insansız sistemler inşa ediyoruz. Giderek karmaşıklaşan bir dünyada bu ittifak geleceğin ihtiyaç duyduğu yapay zeka destekli küresel güvenliğin tesisinde belirleyici bir rol oynayacaktır. Bu ortaklık Baykar'ın uluslararası işbirliklerini derinleştirme ve yüksek etkili otonom savunma teknolojileri alanındaki küresel öncülüğünü daha da güçlendirme hedefini yansıtan uzun vadeli stratejisinin bir parçasıdır."

"İnsansız teknolojilerde kilit oyuncu"

Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani ise insansız teknolojiler alanında kilit bir oyuncu oluşturacak yeni bir uluslararası stratejik ittifaka imza attıklarını vurguladı.

Cingolani, "Savunma sektörünün karşı karşıya olduğu benzeri görülmemiş zorluklarla başa çıkmada teknolojik işbirliğinin güçlü bir araç olduğuna yürekten inanıyoruz. Leonardo'nun sertifikasyon ve entegre çok boyutlu teknolojiler konusundaki deneyiminin, Baykar'ın dünya çapındaki insansız platformlarıyla entegre edilmesi yalnızca Avrupa'da değil küresel ölçekte de fırsatları değerlendirme açısından gerçekten anlamlı bir ivme kazandıracaktır. Endüstriyel planımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyor ve Leonardo'yu küresel güvenlikte önemli bir aktör haline getirme hedefi doğrultusunda uluslararası pazarlara açılmaya odaklanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Stratejik görev dağılımı

Açıklamada yer alan bilgilere göre, insansız hava aracı (İHA) sistemlerinin ilgili tüm segmentlerini kapsayan geniş ürün yelpazesine sahip olan Baykar, bu işbirliğinde gelişmiş insansız platformların tasarımına ve geliştirilmesine odaklanacak.

Leonardo ise ileri teknoloji elektronik sistemler ile faydalı yükleri tedarik edecek, insanlı-insansız platform işbirliği (MUM-T) ve sürü kabiliyetlerini hayata geçirecek. Ayrıca kalifikasyon ile sertifikasyon faaliyetlerini de yürütecek.

Hedef: Avrupa ve uluslararası pazarlar

Ortak Girişim'in çalışmalarıyla birlikte Baykar ve Leonardo, Avrupa ve uluslararası pazarlardaki fırsatları birlikte değerlendirmeyi hedefliyor.

İki şirket ayrıca işbirliğini daha da ileriye taşıyacak yeni alanları araştırmak üzere de mutabakata vardı. Bu potansiyel işbirlikleri tarafların mevcut platformlarını kapsayan ticari ortaklıklardan çok boyutlu dijital ekosistemler içinde geliştirilecek ortak projelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Projeye dahil olan Leonardo tesisleri arasında, insansız sistemler sektörünün mükemmeliyet merkezi Ronchi dei Legionari, mühendislik ve sertifikasyon faaliyetlerinin yürütüleceği Torino, entegre çok boyutlu teknolojilerin geliştirileceği Roma Tiburtina ve gelişmiş kompozit malzemelerin üretimi için Grottaglie yer alacak.

İki şirket mart ayının başında Roma'da bir mutabakat zaptı imzalamıştı.