Baykar ve Leonardo'dan Yeni İttifak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Baykar ve Leonardo'dan Yeni İttifak

16.06.2025 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baykar ve Leonardo, insansız hava sistemleri için 'LBA Systems' adlı ortak girişim kurdu.

Baykar ve Leonardo'nun yüzde 50'şer ortaklıkla kurduğu ve merkezi İtalya'da olacak "LBA Systems", insansız hava sistemlerinin tasarımından geliştirilmesine, üretiminden bakımına uzanan tüm süreçlere odaklanacak.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Paris Air Show'a katılan Baykar ve Leonardo, burada insansız teknoloji geliştirecek ortak girişimlerinin kurulduğunu duyurdu.

LBA Systems adını taşıyan yeni şirkette Baykar ve Leonardo yarı yarıya ortak olacak. Girişimin hukuki ve operasyonel merkezi İtalya'da bulunacak. İki şirketin güçlü endüstriyel sinerjisinden beslenen LBA Systems, insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve bakımına odaklanacak.

"Küresel öncülüğü güçlendirecek stratejik adım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, şirket olarak havacılık ve uzay alanlarının geleceğinin cesur fikirlere ve sınırları aşan yeniliklere bağlı olduğuna daima inandıklarını belirtti.

Dünyanın lider İHA geliştiricisi ve ihracatçısı olarak bu inançlarını sahada gerçeğe dönüştürdüklerinin altını çizen Bayraktar, şöyle devam etti:

"C4I (Komuta, Kontrol, İletişim, Bilgisayar ve İstihbarat) sistemlerinde dünya çapında uzmanlığa ve bizimle uyumlu havacılık kabiliyetlerine sahip Leonardo ile kurduğumuz bu ortaklık, yalnızca bir işbirliği değil geleceği şekillendirecek gelişmelerin katalizörü olacaktır. Birlikte sadece akıllı ve göreve hazır değil aynı zamanda ahlaki temeller ile birlikte çalışabilirlik ilkesine dayalı yeni nesil insansız sistemler inşa ediyoruz. Giderek karmaşıklaşan bir dünyada bu ittifak geleceğin ihtiyaç duyduğu yapay zeka destekli küresel güvenliğin tesisinde belirleyici bir rol oynayacaktır. Bu ortaklık Baykar'ın uluslararası işbirliklerini derinleştirme ve yüksek etkili otonom savunma teknolojileri alanındaki küresel öncülüğünü daha da güçlendirme hedefini yansıtan uzun vadeli stratejisinin bir parçasıdır."

"İnsansız teknolojilerde kilit oyuncu"

Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani ise insansız teknolojiler alanında kilit bir oyuncu oluşturacak yeni bir uluslararası stratejik ittifaka imza attıklarını vurguladı.

Cingolani, "Savunma sektörünün karşı karşıya olduğu benzeri görülmemiş zorluklarla başa çıkmada teknolojik işbirliğinin güçlü bir araç olduğuna yürekten inanıyoruz. Leonardo'nun sertifikasyon ve entegre çok boyutlu teknolojiler konusundaki deneyiminin, Baykar'ın dünya çapındaki insansız platformlarıyla entegre edilmesi yalnızca Avrupa'da değil küresel ölçekte de fırsatları değerlendirme açısından gerçekten anlamlı bir ivme kazandıracaktır. Endüstriyel planımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyor ve Leonardo'yu küresel güvenlikte önemli bir aktör haline getirme hedefi doğrultusunda uluslararası pazarlara açılmaya odaklanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Stratejik görev dağılımı

Açıklamada yer alan bilgilere göre, insansız hava aracı (İHA) sistemlerinin ilgili tüm segmentlerini kapsayan geniş ürün yelpazesine sahip olan Baykar, bu işbirliğinde gelişmiş insansız platformların tasarımına ve geliştirilmesine odaklanacak.

Leonardo ise ileri teknoloji elektronik sistemler ile faydalı yükleri tedarik edecek, insanlı-insansız platform işbirliği (MUM-T) ve sürü kabiliyetlerini hayata geçirecek. Ayrıca kalifikasyon ile sertifikasyon faaliyetlerini de yürütecek.

Hedef: Avrupa ve uluslararası pazarlar

Ortak Girişim'in çalışmalarıyla birlikte Baykar ve Leonardo, Avrupa ve uluslararası pazarlardaki fırsatları birlikte değerlendirmeyi hedefliyor.

İki şirket ayrıca işbirliğini daha da ileriye taşıyacak yeni alanları araştırmak üzere de mutabakata vardı. Bu potansiyel işbirlikleri tarafların mevcut platformlarını kapsayan ticari ortaklıklardan çok boyutlu dijital ekosistemler içinde geliştirilecek ortak projelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Projeye dahil olan Leonardo tesisleri arasında, insansız sistemler sektörünün mükemmeliyet merkezi Ronchi dei Legionari, mühendislik ve sertifikasyon faaliyetlerinin yürütüleceği Torino, entegre çok boyutlu teknolojilerin geliştirileceği Roma Tiburtina ve gelişmiş kompozit malzemelerin üretimi için Grottaglie yer alacak.

İki şirket mart ayının başında Roma'da bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Havacılık, Savunma, Güncel, İtalya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baykar ve Leonardo'dan Yeni İttifak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir’de tarım arazisinde yangın Alevlere müdahale devam ediyor Balıkesir'de tarım arazisinde yangın! Alevlere müdahale devam ediyor
Denizli’de feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var Denizli'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var
Fenerbahçe yeni ’’wonderkid’ini Rusya’da buldu: Matvey Kislyak Fenerbahçe yeni ''wonderkid'ini Rusya'da buldu: Matvey Kislyak
Hakan Çalhanoğlu’nun babasından Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: “İnşallah bir gün’’ Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: "İnşallah bir gün''
Trabzon’da yaylaya çıkan 75 kişi kayboldu Trabzon'da yaylaya çıkan 75 kişi kayboldu
İşte saat saat İsrail-İran çatışmaları İşte saat saat İsrail-İran çatışmaları
Ankaragücü isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar Ankaragücü isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar
İran’dan ateşlenen füzeler, kayıt yapan İsrailli’nin yakınına düştü İran'dan ateşlenen füzeler, kayıt yapan İsrailli'nin yakınına düştü
İsrailli futbolcu Ramzi Safuri’nin transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı İsrailli futbolcu Ramzi Safuri'nin transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü
Formula 1 Kanada Grand Prix’sinde zafer George Russell’ın Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde zafer George Russell'ın

18:14
İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu Saldırı canlı yayına yansıdı
İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu! Saldırı canlı yayına yansıdı
18:07
İsrail’in İran’daki bir numaralı hedefi Yok edebilmenin tek yolu var
İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var
14:54
İran: Bu gece daha sert vuracağız, Tel Aviv’i boşaltın
İran: Bu gece daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın
13:53
G7 Zirvesi’nde İsrail-İran Çatışması
G7 Zirvesi'nde İsrail-İran Çatışması
08:16
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı
08:08
Edin Dzeko’nun sürpriz geri dönüşü: 1 yıllık anlaşma duyuruldu
Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü: 1 yıllık anlaşma duyuruldu
07:49
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
07:44
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi
07:13
İsrail-İran savaşında 4. gün Bilanço her saat ağırlaşıyor
İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor
01:41
Adıyaman’da iki grup arasında taşlı sopalı kavga 10 yaralı
Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga! 10 yaralı
00:06
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid’e şans dahi tanımadı
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid'e şans dahi tanımadı
23:26
Siste kaybolan 75 kişinin son durumu ne Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tv100’e konuştu
Siste kaybolan 75 kişinin son durumu ne? Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tv100'e konuştu
23:18
Fenerbahçe’den ayrılan 2 isim Inter’e imza attı
Fenerbahçe'den ayrılan 2 isim Inter'e imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 18:48:21. #7.11#
SON DAKİKA: Baykar ve Leonardo'dan Yeni İttifak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.